Atentado deixa seis mortos e 18 feridos em Faluja

Pelo menos seis pessoas morreram e 18 ficaram feridas nesta quarta-feira, 9, na explosão de uma bomba em plena hora do rush em Faluja, 50 quilômetros ao oeste de Bagdá. O atentado matou quatro policiais, o que aumenta a suspeita de que foi dirigido contra uma patrulha, indicaram as fontes. As fontes não forneceram mais detalhes sobre as circunstâncias do atentado, mas disseram que a explosão acontece após várias semanas de relativa calma nesta cidade, que foi uma das maiores fortificações da Al-Qaeda no Iraque. Além disso, fontes do Ministério do Interior informaram que 11 corpos foram encontrados em uma vala comum na cidade de Ramadi, capital da província sunita de Al-Anbar, oeste do Iraque. A fossa foi achada em um bairro do centro da cidade graças a uma ligação dos moradores da região à Polícia.