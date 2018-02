Atentado em jogo de vôlei no Afeganistão tinha como alvo comandante da polícia Um homem-bomba, com explosivos escondidos por baixo da roupa, entrou discretamente em um lotado ginásio de vôlei no leste do Afeganistão. Seu alvo: um comandante local da polícia. Minutos depois, uma devastadora explosão destruiu o local.