Atentado em rodoviária mata nove em Bagdá

Pelo menos nove pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas nesta sexta-feira, 26, na explosão de uma motocicleta carregada de explosivos em uma rodoviária no centro de Bagdá.

A Polícia informou que o atentado aconteceu em uma rodoviária conhecida como Al-Nahda, de onde partem diversos ônibus para várias províncias do país.

A rodoviária estava com um movimento intenso no momento do ataque, disse a polícia, que informou ainda que não se sabe se o atentado foi perpetrado por um suicida ou se os explosivos foram detonados à distância.

As fontes explicaram que a polícia tinha isolado a região para permitir a retirada das vítimas. O atentado ocorreu apesar das intensas medidas de segurança impostas pelas forças iraquianas após o atentado ocorrido há dois dias no bairro de Cidade de Sadr, no leste da capital, no qual pelo menos 65 pessoas perderam a vida.

Os últimos dias Iraque registraram uma alta da violência, nas vésperas da retirada do exército americano dos núcleos urbanos do país, prevista para o próximo dia 30.

Texto atualizado às 5h10