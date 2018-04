Atentado em zona xiita de Bagdá mata pelo menos 72 pessoas

A polícia iraquiana anunciou que pelo menos 72 pessoas morreram em um atentado no principal distrito xiita de Bagdá, Cidade Sadr. Segundo os policiais, uma bomba estava escondida sob vegetais, em um carrinho, perto de um mercado. O ataque desta quarta-feira, 24, ocorre menos de uma semana antes do prazo de 30 de junho para as tropas dos Estados Unidos deixarem as cidades iraquianas. Essa retirada será o primeiro estágio para a saída completa das tropas norte-americanas, até o fim de 2011.

Mais de 127 pessoas ficarem feridas na explosão, a mais recente de uma série de ataques em áreas

xiitas iraquianas. Um hora mais tarde, duas outras bombas explodiram em bairros xiitas de Bagdá. A primeira, fora de uma sala de bilhar, matou uma pessoa e deixou 19 feridas, enquanto a segunda deixou quatro feridos, informaram a polícia e funcionários de hospitais.

O general de brigada norte-americano Steve Lanza disse que os recentes ataques, que no passado foram imputados a militantes sunitas, são parte de um esforço para realimentar a violência sectária que levou o Iraque no passado à beira da guerra civil.

"O que é importante entender é que o povo não respondeu a isso", afirmou o militar, em curta entrevista na Embaixada dos EUA, na protegida Zona Verde de Bagdá. No passado, ataques a bomba contra bairros xiitas eram respondidos por ataques de morteiros contra bairros sunitas ou matanças com estilo de execuções, que levavam a marca de milícias xiitas.

O primeiro ataque a bomba de hoje, que deixou 72 pessoas mortas, parece ter sido provocado para causar o maior número possível de vítimas, porque ocorreu às 19h locais, quando as pessoas estavam no mercado comprando alimentos para a refeição noturna. Algumas lojas no mercado pegaram fogo com a explosão.

Texto atualizado às 20h10.