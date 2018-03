Atentado mata 9 policiais e deixa outros 7 feridos no Iraque

Pelo menos nove policiais morreram e outros sete acabaram feridos num atentado suicida em um posto de controle de Ramadi, capital da província de Al Anbar, no oeste do Iraque. De acordo com fontes policiais, o suicida levava um cinturão com explosivos colado ao seu corpo e o detonou. Os feridos foram levados aos hospital, enquanto o local do incidente acabou fechado. Em outro incidente, policiais iraquianos detiveram no sábado cinco supostos rebeldes e apreenderam muitas armas e munição em diversas operações realizadas em Basra, no sul do país. Fontes do Ministério do Interior disseram que as batidas são parte de uma campanha das forças de segurança iraquianas contra os rebeldes em Basra depois dos confrontos entre a Polícia e membros do chamado Exército Mehdi, vinculado ao clérigo radical xiita Moqtada Al-Sadr.