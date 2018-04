Atentado mata nove civis e um soldado italiano no Afeganistão Um atentado suicida a bomba nos arredores de Cabul, capital do Afeganistão, matou neste sábado nove civis, quatro deles crianças, e um soldado italiano, anunciou o Exército da Itália. O grupo islâmico extremista Talibã já matou neste ano pelos menos 200 civis em mais de 140 ataques suicidas, numa campanha para derrubar o governo afegão, aliado das potências ocidentais, e expulsar os mais de 50 mil soldados estrangeiros do país. Neste sábado, o homem-bomba atacou tropas italianas nas obras para a construção de uma ponte, nos limites da capital. O governo afegão condenou, "enfaticamente, esse ataque brutal, que é contra a humanidade, o Islã e a estabilidade do Afeganistão", segundo comunicado do Ministério do Interior. Três soldados italianos ficaram feridos no atentado, além do que morreu a caminho do hospital, de acordo com o Exército do país. A Itália tem cerca de 2.400 homens no Afeganistão. Um comandante da polícia afirmou que os soldados eram observados por muitas pessoas, enquanto trabalhavam na ponte. "O meu irmão ficou coberto de sangue, e vi uma grande nuvem de fumaça. Quando eu pus a mão na minha cabeça, me dei conta que também estava ferida", contou a menina Hanifa, enquanto recebia atendimento. O Afeganistão tem visto uma onda crescente de violência desde que o Talibã lançou a sua campanha de resistência há dois anos. Desde então, mais de sete mil pessoas já foram mortas.