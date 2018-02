Atentado mata pelo menos 12 e fere outros 20 no Iraque

Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas em um atentado suicida ocorrido nesta quinta-feira, 18, na cidade de Ramadi, capital da província iraquiana de Al-Anbar, a oeste de Bagdá.

O agressor explodiu o carro perto do complexo que abriga o escritório do governador, quartéis da polícia e juizados, segundo o funcionário do setor de segurança, que pediu anonimato. Outras 20 pessoas ficaram feridas.

A província, antes dominada por insurgentes sunitas respaldados pela Al-Qaeda, registrou nos últimos meses um aumento da violência contra forças de segurança e funcionários do governo. O incidente ocorre, além disso, em meio a temores sobre o possível aumento da violência por causa das eleições parlamentares marcadas para o mês que vem.

Anbar é uma província de maioria sunita, grupo muçulmano que gozou de privilégios durante o regime de Saddam Hussein, apesar de ser minoritário no país. Nessa região ocorreram alguns dos combates recentes mais intensos entre as forças lideradas pelos EUA e insurgentes, em cidades como Ramadi e Faluja.

O atentado é o mais sangrento ocorrido no país desde que, no último dia 12, teve início a campanha eleitoral para as eleições parlamentares de 7 de março. O ataque também é o mais grave desde que, no último dia 5, 27 pessoas morreram na explosão de um carro-bomba perto da cidade de Karbala.