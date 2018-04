Atentado mata quatro soldados americanos no Iraque

Um atentado com carro-bomba próximo à uma patrulha americana na cidade de Mosul, no norte do Iraque, matou quatro soldados americanos e um intérprete, informaram as Forças Armadas dos EUA. O ataque foi o mais violento contra as tropas americanas no país árabe neste ano. Ainda nesta segunda, as decisões sobre a retirada do Iraque e o envio de mais soldados ao Afeganistão foram adiadas à espera de que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, receba mais informações do Pentágono sobre os riscos operacionais, segundo a emissora CNN. Veja também: ONU destaca progresso iraquiano com eleições gerais Maioria das tropas sai do Iraque até o fim do ano, diz Obama A rede de televisão cita funcionários do Departamento de Defesa que, sob o anonimato, explicaram que a maior preocupação entre a cúpula militar não é o adiamento das decisões, mas a deterioração da segurança no Afeganistão. Os funcionários confirmaram que o Pentágono e o Comando Central americano estão trabalhando em três propostas para a retirada do Iraque em prazos que oscilam entre 16, 19 e 23 meses. A primeira das opções obedece à promessa eleitoral de Obama. No entanto, segundo um dos funcionários, "o presidente não está sujeito a um prazo. Deu um passo para trás e está refletindo sobre o que está em jogo". O Pentágono ainda não apresentou uma recomendação final à Casa Branca, mas, segundo explicou recentemente o secretário de Defesa, Robert Gates, o líder quer outras opções e ter uma análise completa dos riscos que cada uma acarreta. De acordo com estas fontes, a melhora da segurança no Iraque permitiria uma redução de tropas até o final do ano de 14 para 12 brigadas (cada uma tem entre três mil e cinco mil homens), mas ainda não está claro quando será decidida a volta das tropas de combate. O governo do ex-presidente George W. Bush assinou no ano passado um acordo com o Iraque para a permanência das tropas de combate até 2011, enquanto as forças convencionais deixarão as principais cidades e aldeias iraquianas em meados deste ano. Quanto ao Afeganistão, também parece existir um adiamento na tomada de uma decisão sobre o envio de mais tropas como pediu o general americano David McKiernan. Chefe das tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão, ele solicitou pelo menos 20 mil soldados a mais para o país, onde os EUA têm atualmente destinados 34 mil militares.