Atentado mata três e fere quatro em Bagdá

Pelo menos três pessoas morreram nesta quinta-feira, 1, e quatro ficaram feridas em um atentado contra uma patrulha das forças de um conselho de clãs no leste de Bagdá, informaram fontes policiais iraquianas. As fontes explicaram que uma bomba explodiu no bairro de Bunuq, no leste de Bagdá, quando passava uma patrulha de membros de um conselho de clãs. Morreram três pessoas que viajavam no veículo. A explosão causou danos ao carro. Os conselhos de clãs são formados por membros de tribos dos bairros populares de Bagdá e de outras províncias que colaboram com a polícia em sua luta contra a violência.