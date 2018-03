Atentado mata uma pessoa e deixa 24 feridos no Líbano

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 24 ficaram feridas em uma explosão registrada neste sábado na cidade libanesa de Trípoli, informaram fontes policiais. A bomba explodiu às 5h20 (23h20 de sexta-feira em Brasília), no primeiro andar de um pequeno prédio num bairro de maioria sunita no norte da cidade, segundo as fontes. Após o atentado, a rede emissora de TV libanesa "LBC" divulgou imagens do local da explosão, nas quais se podia ver o prédio parcialmente destruído e vários escombros pelas ruas. O bloco que foi alvo do ataque pertence à família sunita Eid, informaram fontes policiais. Em janeiro, um dos membros desta família, Wisam Eid, responsável pela segurança interior da Polícia libanesa e especialista em terrorismo, foi assassinado em Beirute, em um atentado que custou a vida de outras três pessoas e feriu 38. O ataque acontece poucos dias depois da onda de violência em Trípoli gerada por partidários da maioria parlamentar e da oposição, liderada pelo Hezbollah, que deixou pelo menos nove mortos e 65 feridos no começo da semana. Apesar de o Exército e a Polícia permanecerem desdobrados em Trípoli, a tensão continua grande na cidade, a segunda em importância do Líbano.