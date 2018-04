Atentado no sul do Afeganistão deixa 4 mortos e 12 feridos

CABUL - Quatro pessoas morreram, duas delas civis, e 12 ficaram feridas em um atentado suicida perpetrado neste domingo, 25, contra uma empresa privada de segurança na província afegã de Zabul (sul), informou uma fonte oficial.

O Ministério do Interior disse em comunicado que dois dos guardas de segurança morreram enquanto sete civis e cinco guardas sofreram ferimentos no atentado, ocorrido em Mughulzi, no distrito de Shahjoy de Zabul.

O porta-voz do Governo provincial, Mohammad Khan Rasoulyar, disse à Agência Efe que o ataque ocorreu no começo da manhã e que o suicida detonou a carga que levava em um colete durante a passagem de um veículo da companhia de segurança.

O veículo transitava nesse momento pelo mercado principal do distrito, disse o porta-voz, acrescentando que os feridos foram levados para o hospital provincial por forças da Polícia afegã.