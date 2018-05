Atentado suicida deixa 9 mortos no Afeganistão

Cabul, 16 abr - Pelo menos nove soldados das forças internacionais e do Exército afegão morreram neste sábado, 16, em um atentado suicida em uma base militar na província de Laghman, no leste do Afeganistão, informaram fontes militares à Agência Efe.

O ataque, na base de Gamberi, causou a morte de cinco membros da OTAN, disse à Efe um porta-voz, que evitou precisar as nacionalidades das vítimas, uma prerrogativa que corresponde a cada país.

Além dos quatro soldados afegãos que também morreram, outros oito militares ficaram feridos, explicou o porta-voz do Exército afegão na região oriental do país, Mohammed Noman Atifi.

"Os membros das forças internacionais e do Exército afegão estavam reunidos" no momento do ataque, acrescentou a fonte da Isaf.

O movimento talibã, por sua vez, indicou um número maior de vítimas. "Um suicida detonou seus explosivos em uma base militar no distrito de Qarghai matando 12 membros das forças estrangeiras e 14 das forças afegãs", declarou à Efe um porta-voz insurgente, Zabihullah Mujahid.

De acordo com esta versão, o terrorista, identificado como Abdul Gahani, trabalhou nessa base durante o ano passado e detonou a carga que levava durante uma reunião entre as tropas afegãs e internacionais.

Na sexta-feira, o chefe da Polícia na conflituosa província afegã de Kandahar, Khan Muhamad Mujahid, e outros dois membros das forças de segurança morreram em outro atentado suicida.