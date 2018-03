Atentado suicida mata 13 pessoas em Bagdá Um homem-bomba matou ao menos 13 pessoas e feriu outras 52 em um atentado realizado contra uma importante autoridade policial em Bagdá na quarta-feira, disseram membros do Ministério do Interior do país. O agressor encontrava-se em um caminhão e jogou o veículo contra a casa do brigadeiro-general da polícia Nadhim Taeih, na zona norte de Bagdá, afirmaram as fontes. Um sobrinho dele morreu na explosão, que ainda deixou gravemente feridos alguns membros da família do policial, disseram. Não estava claro se Taeih foi ferido no ataque. (Reportagem de Aseel Kami)