Atentados deixam dois mortos e 11 feridos em Bagdá

Pelo menos duas pessoas morreram e outras onze ficaram feridas na explosão de três bombas em duas áreas de Bagdá, informou uma fonte da Polícia iraquiana. Segundo a fonte, a explosão de um carro-bomba por volta das 21h de sexta-feira (15h de Brasília) matou dois civis e deixou outros oito feridos no oeste da capital iraquiana. O atentado destruiu totalmente o veículo e danificou vários imóveis e carros, indicou a fonte. Três civis ficaram feridos na manhã deste sábado na explosão simultânea de duas bombas nas proximidades de uma patrulha policial no centro de Bagdá, também causando danos em alguns prédios das cercanias. Além disso, forças de segurança encontraram dois corpos com sinais de tortura e marcas de tiros em Bagdá. Os corpos, que não estavam com documentos de identificação, foram transferidos a um Instituto Médico Legal para serem identificados. A violência persiste na capital iraquiana, apesar de um forte plano de segurança que entrou em vigor em fevereiro do ano passado, e que conta com a participação de milhares de soldados iraquianos e americanos.