Atentados deixam seis mortos e 19 feridos em Bagdá

Pelo menos seis pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas em três atentados cometidos nesta quarta-feira, 11, em diferentes pontos de Bagdá, informaram fontes policiais. Em um primeiro atentado, cinco pessoas perderam a vida e outras dez ficaram feridas após a explosão de uma carga posicionada embaixo de um veículo de transporte de passageiros que atravessava o norte da capital. No segundo atentado contra uma patrulha da Polícia que se encontrava em uma zona comercial, um civil morreu e outras sete pessoas ficaram feridas. Em uma terceira explosão, dois civis ficaram feridos no leste de Bagdá. Fontes do Ministério do Interior iraquiano asseguraram nesta quarta-feira à Efe que os níveis de violência em Bagdá estão se reduzindo paulatinamente graças ao êxito dos planos de segurança adotados.