Atentados em Bagdá deixam pelo menos 20 feridos

Pelo menos 20 pessoas, incluindo seis soldados do Exército iraquiano, ficaram feridas em atentados perpetrados nesta quinta-feira, 12, em diversas zonas de Bagdá, informaram fontes policiais. Segundo os dados divulgados pelas forças de segurança, os seis militares foram baleados em um posto de controle no bairro de Al-Shurta, no leste da capital. As fontes explicaram que os disparos procediam de um carro que passou à grande velocidade na frente dos soldados. No nordeste da cidade, a explosão de uma bomba no bairro de Al-Shaab, próximo à Administração regional do distrito, feriu outras oito pessoas, dentre as quais o responsável político da zona, Hadi Jabouri. As fontes acrescentaram que um alto funcionário do Ministério do Interior, Samir al-Waeli, saiu ileso após a explosão de uma bomba, detonada na passagem do comboio no qual viajava, no leste de Bagdá. No entanto, pelo menos seis pessoas ficaram feridas pela explosão, dentre as quais três de seus guarda-costas. As fontes informaram também a descoberta de três cadáveres com sinais de tortura na capital.