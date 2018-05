Atentados matam 19 e ferem dezenas no Iraque

Iraquianos observam restos de carro bomba em Falluja.

FALLUJA - Duas bombas explodiram na segunda-feira perto de um movimentado mercado na cidade iraquiana de Falluja, matando seis pessoas e ferindo outras duas dezenas, enquanto outras duas bombas, na província de Diyala, deixaram 10 mortos, segundo fontes hospitalares e de segurança. Em um outro incidente, uma bomba causou três mortes em Bagdá.

A violência caiu drasticamente no Iraque nos últimos anos, mas as forças iraquianas ainda estão lutando contra uma insurgência que realiza atentados quase diariamente. Os EUA pretendem retirar suas tropas do país até o final do ano.

A primeira explosão no centro de Falluja matou dois policiais de uma unidade de eliminação de bombas que havia sido mobilizada para desmontar um carro-bomba, e um segundo dispositivo explodiu logo após o primeiro, matando quatro civis, segundo um funcionário do Ministério do Interior.

Um policial que pediu para não ser identificado disse que a primeira explosão foi causada por uma bomba, seguida por um carro-bomba. Um hospital local disse ter recebido cinco corpos e 25 feridos, e que precisava de doações de sangue para tratar os feridos.

Falluja, localizada na província ocidental de Anbar, com maioria sunita, a cerca de 50 quilômetros de Bagdá, registrou alguns dos mais ferozes combates no auge da violência sectária no Iraque.