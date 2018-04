Atentados matam 5 e ferem 32 no Iraque

BAGDÁ - Pelo menos cinco pessoas, entre elas dois soldados, morreram nesta segunda-feira, 12, e outras 32 ficaram feridas em atentados com carros-bomba em Bagdá e na província de Ninawa, no norte do Iraque.

Fontes da Polícia explicaram à Agência Efe que um suicida detonou o carro-bomba que dirigia na passagem de uma patrulha pela zona de Al-Zanyili, a oeste de Mossul e 400 quilômetros ao norte da capital.

O ataque causou a morte de três civis e feriu outros 17, entre eles cinco policiais, como afirmaram as fontes, que não descartam que o número de vítimas aumente.

No outro incidente, na zona de Abu Ghraib, a oeste de Bagdá, um veículo carregado de explosivos explodiu na passagem de um comboio do Exército iraquiano e matou dois militares.

Além disso, outras 15 pessoas, entre elas três soldados, ficaram feridas na explosão.

O ataque causou danos em vários edifícios e automóveis que estavam estacionados perto do local da explosão.