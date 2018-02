Atentados matam ao menos 22 no Iraque

O pior ataque ocorreu quando um carro cheio de explosivos foi detonado em um posto de controle do Exército perto da cidade de al-Nukhaib, um posto avançado na rota para os vizinhos ocidentais Síria e Arábia Saudita, matando ao menos sete soldados, disseram as fontes.

"Terroristas usaram um ataque suicida com carro-bomba para distrair nossos soldados e, em seguida, eles entraram em confronto com os soldados, mas nós conseguimos repelir o ataque", disse um oficial do Exército em Anbar à Reuters.

Nenhum grupo reivindicou imediatamente a responsabilidade por qualquer um dos ataques, mas áreas xiitas e forças do governo são muitas vezes alvo de insurgentes sunitas islâmicos, que o governo luta para desalojar de grandes áreas no norte e oeste.

Outras seis pessoas foram mortas e 17 ficaram feridas quando um carro-bomba explodiu perto da praça Khilani no centro de Bagdá, segundo a polícia e fontes médicas.

Mais seis pessoas foram mortas em ataques a bomba nos distritos de Bagdá predominantemente xiitas Amil, Hussainiya e Bayaa, disseram as fontes.

Um carro-bomba matou três pessoas e feriu sete na cidade de Mahmoudiya, a cerca de 30 quilômetros ao sul de Bagdá, disseram fontes policiais.