Atentados matam cerca de 40 pessoas no norte do Iraque

Homens-bomba mataram cerca de 40 pessoas e feriram muitas outras em vários ataques no norte do Iraque nesta terça-feira, 15, dias depois do governo ter prometido ampliar os esforços de repressão a milícias em uma região onde Al-Qaeda mantém influência. Nos piores ataques, dois homens-bomba mataram 27 pessoas e feriram 68 quando eles ativaram seus explosivos do lado de fora de um centro de recrutamento do exército em Baquba, 65 quilômetros a nordeste de Bagdá, disse uma fonte da segurança iraquiana. Militares dos Estados Unidos disseram que 20 recrutas foram mortos e 55 ficaram feridos. Segundo os militares, os suicidas ativaram seus explosivos em uma linha de homens do lado de fora do centro em Baquba, capital da província de Diyala. O grupo sunita islâmico Al-Qaeda começou a criar tensão em cidades do norte do Iraque como Diyala e Mossul, ocupadas por populações étnica e religiosamente mistas, após operações militares terem expulsado os militantes da rede de seus redutos na Província de Anbar (oeste) e em Bagdá. O grupo tem muitas vezes atacado forças iraquianas e novos recrutas. Forças de segurança iraquianas estão preparadas para lançar um grande ataque em Diyala, segundo informou o Ministério do Interior no domingo. Um ataque semelhante contra a Al-Qaeda em Mossul ajudou a cortar a violência na região pela metade desde o lançamento da operação, em maio, afirmaram militares norte-americanos. O ataque no centro de recrutamento foi seguida de uma série de explosões na província de Diyala. Horas depois do ataque, três bombas atingiram a cidade de Mossul, capital da província de Nineveh. No pior ataque, um carro-bomba matou oito pessoas e feriu um policial em um posto, informou um militar dos EUA. Fontes da policia afirmaram que cinco ficaram mortos no atentado. Os recentes atentados poderia ser a forma da Al-Qaeda mostrar que ainda é uma ameaça, apesar da melhoria da segurança, de acordo com funcionários dos EUA. "O que aconteceu aqui é que o inimigo sabe que o governo e as forças de segurança estão ficando mais fortes", disse Major Peggy Kageleiry, um porta-voz das Forças Armadas dos EUA no norte do Iraque. O ministro do Interior ainda não deu uma data para o início da operação repressiva em Diyala, mas disse que os militares norte-americanos, que realizam operações ali desde janeiro, tomarão parte dela.