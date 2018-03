Atentando em Gaza mata 3 membros do Hamas e uma criança

Três milicianos do Hamas e uma menina palestina de oito anos morreram e outras 20 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, 25, na explosão de uma bomba detonada por desconhecidos na estrada litorânea de Gaza, informaram fontes médicas na faixa. Por enquanto, ninguém reivindicou o ataque, mas o braço armado do Hamas, as Brigadas de Ezzedin al-Qassam, responsabiliza, em um panfleto, o movimento rival Fatah. O atentado aconteceu perto de um estacionamento para carros de patrulha da polícia do movimento islâmico, na Cidade de Gaza, indicou em comunicado o Ministério do Interior do governo do Hamas na Faixa. Embora as fontes tenham indicado inicialmente que dois mortos eram policiais do Hamas, as Brigadas de Ezzedin al-Qassam informaram que perderam no atentado três membros que circulavam de carro pela zona. O exército israelense negou qualquer ligação com o fato, o terceiro atentado do dia cometido por desconhecidos. O atentando ocorre depois da explosão, em questão de minutos, na madrugada passada, de uma bomba em frente à casa de Marwan Abu Ras, um líder do Hamas em Gaza, e outra em uma cafeteria de Gaza, na qual morreu uma pessoa que passava pela rua.