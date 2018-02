Ativista israelense da extrema-direita é ferido em Jerusalém

A polícia confirmou que um homem em um moto atirou e feriu o homem judeu, de cerca de 50 anos, no lado de fora do complexo Menachem Begin Centre, localizado perto da murada Cidade Antiga.

Jonathan Halevy, diretor do Hospital Shaarei Tzedek, identificou o homem como Yehuda Glick e disse que ele está em estado grave, mas estável, e foi submetido a uma cirurgia para cuidar dos ferimentos a bala no peito e no abdômen.

Os políticos israelenses e a imprensa do país disseram que Glick, nascido nos Estados Unidos, é um ativista proeminente na extrema-direita que busca garantir aos judeus a permissão de rezar no local conhecido para os judeus como Monte do Templo e para os muçulmanos como Santuário Nobre.

O complexo elevado de mármore e rocha é o terceiro local mais sagrado ao Islã e o mais sagrado no Judaísmo. Ele contém a mesquita do século 8 al-Aqsa e o Domo da Rocha dourado, onde é dito que o profeta subiu aos céus.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde o fim da guerra de Gaza em agosto, a tensão tem aumentado constantemente na parte árabe de Jerusalém, com conflitos quase diários entre as forças de segurança israelenses e manifestantes palestinos que atiram pedras e coquetéis molotov.

Um dos principais pontos da irritação palestina está no crescente número de visitantes judeus ortodoxos, incluindo alguns políticos, acompanhados pela polícia israelense para o complexo da Cidade Antiga.

"Este é um incidente muito sério", disse o prefeito de Jerusalém, Nir Barkat, na cena do incidente. "Vamos encontrar os responsáveis e puní-los."

Ainda que o complexo na Cidade Antiga seja administrado pelas autoridades religiosas da Jordânia, as forças policiais israelenses e palestinas cuidam da segurança do lugar. Os não-muçulmanos são autorizados a visitar sob forte monitoramento, mas não é permito que rezem, uma proibição no centro das tensões.

(Reportagem de Allyn Fisher-Ilan)