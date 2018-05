Ativistas sírios dizem que blindados ainda estão nas cidades

Grupos de oposição nas cidades de Idlib, no norte, em Homs, no centro, e Deraa, no sul, disseram que o Exército havia escondido blindados em trincheiras e substituído tanques por veículos blindados azuis pertencentes à força policial.

Uma missão da Liga Árabe chegou à Síria na semana passada para verificar se o governo estava pondo em prática um plano de paz pelo qual havia concordado em remover os militares das áreas de conflito e libertar milhares de pessoas presas desde o início do levante contra o presidente Bashar al-Assad, em março.

Na segunda-feira, o secretário-geral da Liga, Nabil Elaraby, disse no Cairo que os monitores haviam informado que as forças do Estado tinham se retirado das áreas residenciais. Segundo ele, a missão estava garantindo o fim do derramamento de sangue e havia conseguido a libertação de cerca de 3.500 prisioneiros.

"Nós não estamos vendo a libertação de presos ou uma autêntica remoção da presença militar das ruas", disse o diretor do grupo oposicionista Observatório Sírio para os Direitos Humanos, Rami Abdelrahman, que tem sua sede na Grã-Bretanha.

"Tanques do Exército foram substituídos por veículos blindados da polícia que ainda têm capacidade de usar armas pesadas", afirmou ele.

Vídeos colocados por ativistas na Internet mostram blindados escondidos atrás de altas barreiras de terra.