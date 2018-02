ATUALIZA 1-Negociações com Irã sobre questão nuclear devem ser adiadas e retomadas mês que vem, diz fonte

Os detalhes sobre o adiamento e a retomada das negociações ainda estavam sendo discutidos, apesar de a fonte, que falou sob condição de anonimato, afirmar que o Irã não esperava nenhuma suspensão de sanções por enquanto.

"Algum progresso tem sido feito", disse um diplomata envolvido nas conversas. "Mas precisamos discutir algumas questões em nossas capitais. Vamos nos reunir novamente antes do novo ano. Esse é um processo em curso."

As conversas em Viena eram destinadas a assegurar um acordo sob o qual as sanções contra o Irã seriam gradualmente suspensas, enquanto o país controlaria seu programa nuclear.

O custo de um fracasso em se alcançar um acordo pode ser alto. Os inimigos regionais do Irã, Israel e Arábia Saudita, acompanham com atenção as negociações em Viena. Ambos temem que um acordo pouco rígido não tenha capacidade de restringir as ambições nucleares de Teerã, enquanto um colapso nas negociações encorajaria o Irã a se tornar um Estado nuclear, algo que Israel costuma afirmar que nunca irá permitir.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Torna-se cada vez mais claro, após uma semana de intensas negociações entre diplomatas dos EUA e Irã, que um acordo final ainda está distante de ser alcançado dentro do prazo estabelecido pelas partes, que expira nesta segunda-feira à noite.

Um representante europeu disse que o fechamento de um acordo final "parece fisicamente impossível", repetindo comentários feitos no domingo por autoridades iranianas.

No entanto, uma fonte próxima à equipe de negociação iraniana disse que eles ainda estão focados em alcançar um acordo, segundo a agência de notícias estatal iraniana Irna.

Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia e China deram início à última rodada de negociações com o Irã na terça passada com o objetivo de travar um pacto sob o qual Teerã conteria seus trabalhos nucleares em troca do alívio de sanções econômicas que prejudicam a economia do país do Oriente Médio.

(Reportagem adicional de Parisa Hafezi, John Irish e Jonathan Allen)