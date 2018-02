Aumenta abuso dos direitos humanos em territórios palestinos O desrespeito aos direitos humanos tornou-se mais frequente na Faixa de Gaza e na Cisjordânia desde que o Hamas expulsou a Fatah daquele primeiro território, no ano passado, afirmou na terça-feira um grupo palestino que atua na área. A Comissão Palestina Independente para os Direitos Civis (PICCR) disse em seu relatório anual que o número de casos de abuso dos direitos humanos havia aumentado nos dois territórios desde que o Hamas, um grupo islâmico, assumiu o controle da Faixa de Gaza, expulsando dali os homens da Fatah, uma facção ligada ao presidente palestino, Mahmoud Abbas. "Nosso relatório diz que, infelizmente, e por causa do que aconteceu na Faixa de Gaza, ou seja, por causa da violenta confrontação entre a Fatah e o Hamas, ocorreram graves violações dos direitos humanos", afirmou Mamdouh al-Aker, chefe da PICCR. "Houve um retrocesso quanto aos direitos humanos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia", disse o ativista à Reuters. Abbas demitiu o governo liderado pelo Hamas depois de o grupo ter tomado a Faixa de Gaza, no dia 14 de junho, e nomeou na Cisjordânia um gabinete aliado do Ocidente -- uma manobra que fez diminuírem as sanções comerciais impostas aos palestinos. Desde então, Israel intensificou o bloqueio à Faixa de Gaza. A PICCR, que mantém escritórios em ambos os territórios, disse que a Fatah e o Hamas haviam de forma semelhante usado a lei "como uma ferramenta para justificar práticas e políticas que cada um dos lados usa para desafiar o outro". Grupos de defesa dos direitos humanos registraram abusos cometidos pelos dois grupos, abusos tais como o assassinato de prisioneiros dentro de celas e casos de tortura. Muin Barghouthi, membro da PICCR, disse em uma entrevista concedida na cidade de Ramallah, Cisjordânia, que, enquanto 412 palestinos foram mortos por soldados palestinos em 2007, 585 foram mortos nas lutas internas, a grande maioria deles na Faixa de Gaza. "Em junho do ano passado, 190 pessoas, entre as quais civis e crianças, foram mortas na Faixa de Gaza e se iniciaram inquéritos para investigar esses crimes", afirmou Barghouthi. Abdel-Razak al-Yahya, ministro do Interior no governo de Abbas, disse à Reuters que o respeito aos direitos humanos havia melhorado na Cisjordânia, no ano passado. "Os abusos dos direitos humanos não são iguais na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Houve casos isolados de violação, mas nós repassamos instruções bastante claras às forças de segurança para que não façam uso da violência em casos desnecessários", afirmou Yahya.