Autoridade afirma que Irã destruiria Israel caso atacado O Irã destruiria Israel e 32 bases militares no Oriente Médio caso a República Iraniana fosse atacada por causa de seu programa nuclear, disse uma autoridade iraniana no sábado. A República Islâmica e Israel estão envolvidos em uma crescente guerra de palavras nas últimas semanas, aumentando as especulações de confronto militar e estimulando o aumento recorde dos preços do petróleo. Testes de mísseis iranianos esta semana exacerbaram ainda mais as tensões e desequilibraram os mercados financeiros. "Os Estados Unidos sabem muito bem que, com a menor ação contra o Irã, Israel e 32 bases norte-americanas na região não estariam fora do alcance de nossos mísseis e poderiam ser destruídos", disse Mojtaba Zolnour em um discurso, segundo a agência de notícias semi-oficial Fars. Zolnour é o vice-líder da Guarda Revolucionária do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. Israel realizou um exercício de combate aéreo no mês passado, o que também causou especulações de um ataque contra instalações nucleares do Irã. Israel prometeu deter as ambições nucleares do Irã. Acredita-se que Israel também tenha um arsenal nuclear. Washington disse que quer uma solução diplomática para a disputa, mas não excluiu a possibilidade de ação militar, caso essa opção fracasse. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, que tem vínculos com os líderes iranianos, disse no sábado que quer uma solução política para a disputa, acrescentando: "Pelo que sabemos, o Irã não tem intenção de obter armas nucleares." Ele fez o comentário em uma entrevista à imprensa ao lado do presidente Nicolas Sarkozy, depois de um encontro em Paris. O Irã, o quarto maior produtor mundial de petróleo, prometeu contra-atacar Israel, bases e navios norte-americanos caso seja atacado, ameaçando fechar o Estreito de Ormuz, canal de passagem de 40 por cento de todo o petróleo comercializado no mundo. Na quarta-feira, o Irã disse que testou nove mísseis de longo e médio alcance. Um deles poderia atingir Israel e as bases dos EUA, segundo o Irã. "LOUCURA E ESTUPIDEZ" Algumas instalações dos EUA no Golfo Pérsico estão a pouco mais de 200 quilômetros da costa do Irã. Os Estados Unidos têm bases aéreas e navais nos Estados árabes adjacentes, incluindo Qatar e Bahrain. Em Jerusalém, Arye Mekel, portz-voz do Ministério das Relações Exteriores, recusou-se a comentar o discurso de Zolnour. Teerã diz que seus projetos nucleares visam apenas gerar eletricidade. Países ocidentais e Israel temem que a República Islâmica esteja tentando construir bombas. Analistas dizem que ataques dos EUA ou de Israel seriam limitado a ataques aéreos, em vez de uma ofensiva em larga escala com forças em solo, que no momento estão lutando no Iraque e no Afeganistão. Eles dizem que o Irã poderá responder com táticas não-convencionais, como o envio de pequenos aviões que atingiriam navios, ou o uso de aliados na região para atacar bases norte-americanas. No sábado, o porta-voz do governo iraniano, Gholamhossein Elham, advertiu que os Estados Unidos e Israel estariam cometendo "uma loucura e uma estupidez" se atacassem o Irã. Os Estados Unidos e cinco outros países ofereceram benefícios econômicos para que o país interrompa suas atividades atômicas mais delicadas, mas Teerã se recusa a colaborar. O principal negociador nuclear do Irã, Saeed Jalili, deverá se encontrar com o chefe de Relações Exteriores da União Européia, Javier Solana, em Genebra em 19 de julho para negociações sobre a longa disputa. Elham disse que o está preparada para as negociações em "condições justas", mas não aceitará desistir de seus direitos nucleares. As Nações Unidas e países do Ocidente impuseram sanções contra a República Islâmica por causa de seus projetos nucleares. Segundo analistas, o plano nuclear do Irã também impede a chegada de investidores estrangeiros ao país. Teerã diz que seus ganhos com o petróleo financiarão seus projetos e que encontrará empresas da Ásia -que tem grande demanda energética- para investir. O ministro do Petróleo, Gholamhossein Nozari, disse que Teerã realizará seus planos de desenvolvimento de uma grande plataforma de petróleo no Golfo, dias depois que a empresa francesa Total se retirou do projeto, por causa dos riscos políticos.