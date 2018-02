Autoridade do Hamas diz que 'não há acordo para ampliação' de trégua em Gaza

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma alta autoridade do Hamas no Cairo disse nesta quarta-feira que não há um acordo entre israelenses e palestinos sobre a ampliação de um cessar-fogo de 72 horas na Faixa de Gaza que entrou em vigor na terça-feira.

Israel disse há pouco que estava pronto para estender a trégua de três dias para depois do prazo final de sexta-feira e enviou uma delegação de volta ao Cairo nesta quarta-feira para continuar as negociações através de mediadores egípcios.

"Não há acordo sobre a extensão da trégua", escreveu Moussa Abu Marzouk em sua conta no Twitter.

Apesar de ser um membro da liderança política do Hamas, ele não faz parte do círculo íntimo do movimento islâmico, mas lidou diretamente com o Egito durante as conversações que levaram a intermediar o cessar-fogo.

Autoridades egípcias disseram na noite de quarta-feira (horário local) que as negociações ainda estavam em andamento.

(Reportagem de Maggie Fick)