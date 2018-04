Avião afegão cai e mata oito tripulantes

A empresa norte-americana que operava o avião civil de carga, a National Air Cargo, disse que ele seguia rumo à base aérea norte-americana de Bagram, em Cabul, quando atingiu uma montanha entre 20 e 30 quilômetros a leste de Cabul.

Dezenas de soldados afegãos de uma base próxima foram mobilizados para realizar uma busca no local enquanto outros garantiam a segurança da área. Destroços do avião puderam ser vistos à distância, com fumaça preta sendo liberada da lateral da montanha onde o avião caiu.

Equipes de resgate transportavam os restos dos corpos dos tripulantes em sacos, caminhando longas distâncias para chegar às ambulâncias militares.

O avião estava operando no Afeganistão havia cerca de um mês, oferecendo apoio logístico às tropas lideradas pela Otan a partir da base aérea de Bagram até a província de Paktika, no sudeste do país, segundo um coronel do Exército afegão.

"Eu vi da base o avião em chamas, durante várias horas na noite passada", disse Abdul Hakeem, um soldado no local. Aparentemente, o avião havia se incendiado antes de cair, disse ele.

A causa do acidente ainda está sendo investigada, informou uma autoridade da aviação civil.

(Reportagem de Hamid Shalizi)