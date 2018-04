Avião bate contra montanha perto de Cabul

Um avião de carga bateu contra as montanhas a leste da capital do Afeganistão, Cabul, nesta terça-feira, 12. Relatos oficiais indicam que toda a tripulação morreu. Seriam de sete a oito vítimas, informam fontes oficiais.

A aeronave partiu do campo aéreo de Bagram quando caiu a leste da capital por volta das 20h (horário local), disse o diretor do Aeroporto de Cabul, Mohammad Yaqub Rassuli, à Associated Press.

Rassuli disse que os oito tripulantes são tidos como mortos. O avião carregava suprimentos para as forças da Otan no país, disse Rassuli.

A causa do acidente ainda não é conhecida. O tempo estava bom no começo desta terça-feira, 12.

A Otan disse que o acidente ocorreu a cerca de 30 quilômetros a oeste do Aeroporto Internacional de Cabul.

"Nós ainda temos esperança de encontrar sobreviventes", disse o porta-voz da Otan James Judge. "Nós ainda estamos procurando."

Antes, a Organização tinha indicado que o avião era um L-100 Hércules, o civil equivalente ao militar C-130. O avião não era parte da frota da Otan, disse a aliança.

Bagram é a principal base militar dos Estados Unidos no Afeganistão.

Em maio, um avião de passageiros operado pela Pamir Airways, empresa afegã privada, bateu enquanto viajava de Kunduz para a capital. Todos os 44 passageiros do avião morreram.

Texto atualizado às 16h47