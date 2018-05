Avião dos EUA que carregava congressistas é atacado no Iraque

Um avião do Exército norte-americano que levava uma delegação de congressistas dos EUA foi atacado nesta semana no momento em que decolava do aeroporto de Bagdá, forçando a tripulação a tomar medidas evasivas, informou o Exército nesta sexta-feira, 31. Ninguém a bordo da aeronave C-130 ficou ferido durante o ataque "terra-ar" na quinta-feira. "A tripulação realizou um medida defensiva e conduziu manobras evasivas", informou o Exército em comunicado, acrescentando que o avião completou o vôo. O comunicado não afirmou quem estava na delegação de congressistas, nem especificou o tipo de disparo terra-ar. Diveros legisladores norte-americanos estão visitando Bagdá antes de uma série de importantes relatórios serem apresentados ao Congresso nas próximas semanas sobre a situação política e de segurança no Iraque. Insurgentes tentam frequentemente atacar aeronaves dos EUA no Iraque, a maioria é composta por helicópteros do Exército.