Aviões israelenses atacaram aeroporto militar sírio, diz Rússia

MOSCOU - Dois aviões israelenses atacaram com foguetes o aeroporto militar de Al Taifur, na província síria de Homs, conforme informou nesta segunda-feira, 9, o Ministério de Defesa da Rússia.

"Em 9 de abril entre as 03h25 e 03h35 do horário de Moscou (00h25 e 00h35 GMT) dois caças F-15 da Força Aérea de Israel sem entrarem no espaço aéreo sírio, a partir do território libanês, lançaram oito foguetes contra a base aérea de Al Taifur ", disse o Ministério de Defesa russo em um comunicado.

+++ Ataque químico na Síria mata ao menos 40 pessoas; Trump responsabiliza Putin e Irã

Pelo menos 14 militares sírios e combatentes aliados do regime de Damasco morreram nesta segunda-feira (hora local) no ataque com mísseis em Homs, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Anteriormente, a agência estatal Sana informou sobre o ataque e reconheceu que causou vários "mortos e feridos", sem detalhar seu número.

Uma fonte militar citada pela Sana disse que os meios de defesa aérea das forças do aeroporto responderam ao ataque com o lançamento de oito mísseis. /EFE