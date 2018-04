Aviões israelenses voltam a atacar alvos em Gaza Aviões israelenses atacaram vários alvos no sul da Faixa de Gaza na quarta-feira, causando danos mas nenhuma morte, disseram moradores palestinos e oficiais de segurança do Hamas. Moradores disseram que um ataque aéreo alvejou túneis na cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, que militantes usam para contrabandear armas para a Faixa de Gaza. Outro ataque atingiu um complexo de segurança que há havia sido bombardeado na cidade de Khan Younis. Um porta-voz do Exército israelense disse que os aviões haviam atingido sete túneis e um outro alvo em Gaza. Os ataques ocorrem após o disparo de um morteiro para dentro do território de Israel por militantes em Gaza na terça-feira. Desde a ofensiva de 22 dias de Israel na Faixa de Gaza, encerrada no mês passado com um cessar-fogo, líderes israelenses vêm dizendo que responderão severamente a qualquer disparo de foguete ou morteiro para dentro do Estado judeu. Autoridades do grupo islâmico Hamas e Israel estão tentando consolidar um acordo mediado pelo Egito para um cessar-fogo mais amplo, a abertura das fronteiras de Gaza e uma troca de prisioneiros entre os dois lados. O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, deve reunir seu gabinete de segurança na quarta-feira para discutir o esboço desse acordo e possivelmente votá-lo. (Reportagem de Nidal al-Mugharabi)