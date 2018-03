Aviões turcos bombardeiam acampamento do PKK no Iraque

Caças turcos bombardearam o acampamento dos rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) na região de Zap, no norte do Iraque, informou neste domingo, 8, o Estado-Maior do Exército da Turquia em seu site. A incursão aérea no país vizinho começou às 22h30 (16h30 de Brasília) de sábado e durou várias horas, ao longo das quais os aviões turcos "abateram de forma efetiva" os alvos do PKK, segundo o boletim militar turco. O acampamento de Zap, situado a poucos quilômetros da fronteira entre a Turquia e o Iraque, também foi alvo de uma operação por terra em fevereiro. Na ocasião, milhares de soldados turcos penetraram em território iraquiano e mataram centenas de membros do PKK, segundo fontes militares turcas. Por outro lado, na última incursão aérea de 29 de maio, o Exército turco destruiu nove esconderijos, três depósitos e quatro instalações do PKK na região de Hakurk, também no norte do Iraque.