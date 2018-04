Bagdá continua perigosa demais, dizem jornalistas

Quase 90 por cento dos jornalistas norte-americanos no Iraque dizem que continua sendo perigoso demais frequentar grande parte da cidade, apesar da recente redução na violência atribuída ao reforço militar enviado por Washington, segundo pesquisa divulgada na quarta-feira. O levantamento do Pew Research Center, de Washington, mostrou também que muitos jornalistas dos EUA acreditam que a cobertura da imprensa mostra um quadro positivo demais do conflito. Outra pesquisa Pew divulgada na terça-feira havia indicado que 48 por cento dos norte-americanos acreditam que o esforço militar dos EUA no Iraque vai bem ou bastante bem, alta significativa em relação aos 34 por cento de junho. Por outro lado, a maioria dos jornalistas acredita que a violência e o risco cresceram durante o período em que passaram no país. Os jornalistas que mais enfrentam o perigo são os próprios iraquianos, a quem muitas vezes cabem as pautas feitas fora da chamada Zona Verde (área protegida da capital, onde ficam órgãos públicos e embaixadas), segundo a pesquisa. Nos últimos 12 meses, 58 por cento dos órgãos de imprensa que atuam em Bagdá registraram assassinato ou sequestro de colaboradores iraquianos, disse a sondagem. Cerca de dois terços dos veículos de comunicação dizem que seus funcionários sofrem ameaças físicas e verbais várias vezes por mês. "Os jornalistas -- a maioria deles veteranos correspondentes de guerra -- descrevem as condições no Iraque como as mais perigosas que já encontraram, e isso, acima de tudo, está influenciando seus relatos", disseram os autores de um relatório que acompanha os dados. Pelo menos 122 jornalistas e 41 colaboradores foram mortos no Iraque desde a invasão norte-americana, em 2003, de acordo com o Comitê para a Proteção de Jornalistas. Cerca de 85 por cento das vítimas eram iraquianas. O Projeto Pew para a Excelência no Jornalismo ouviu 111 jornalistas, que trabalharam no Iraque para 29 órgãos de comunicação, dos quais 28 norte-americanos. A pesquisa foi feita de 28 de setembro e 7 de novembro.