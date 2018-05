Bagdá impõe toque de recolher para proteger peregrinos Autoridades iraquianas ordenaram a retirada de carros das ruas de Bagdá por três dias, a partir da terça-feira, para proteger os peregrinos xiitas que se reúnem para um grande festival religioso na capital. Um porta-voz do Ministério do Interior disse nesta segunda-feira que a proibição tem por objetivo impedir ataques contra os peregrinos, vulneráveis enquanto rumam para o santuário do Imã Musa Khadim no distrito de Kadhimiya, ao norte. Quase mil peregrinos xiitas foram mortos durante um tumulto na cerimônia em 2005, quando uma multidão que rumava para o santuário entrou em pânico por causa de rumores de um homem-bomba. Foi a maior perda de vidas iraquianas em um único incidente desde a invasão liderada pelos EUA em 2003. No ano passado, atiradores, alguns em telhados, emboscaram dezenas de milhares de peregrinos que caminhavam em direção ao santuário, matando pelo menos 20 pessoas e ferindo outras 300. (Por Ross Colvin)