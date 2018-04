Ban Ki-moon chega ao Iraque em visita surpresa

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, chegou nesta sexta-feira, 6, em uma visita surpresa ao Iraque, durante a qual se reunirá com líderes locais, entre eles o primeiro-ministro Nouri al-Maliki, informaram fontes governamentais à Agência Efe. Segundo as fontes, Ban se reuniu imediatamente após sua chegada com o presidente Jalal Talabani, com quem discutiu "o desenvolvimento do processo político no Iraque". O secretário-geral da ONU chegou ao país um dia depois que se divulgassem os resultados preliminares das eleições provinciais de sábado passado, nas quais, com 90% das urnas apuradas, vence a coalizão de Maliki. Trata-se da segunda visita de Ban ao país árabe, após uma feita em março de 2007. Ban chegou ao Iraque depois de passar pela Índia, onde foi a um fórum sobre desenvolvimento sustentável.