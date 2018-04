Barack Obama vê 'possibilidade de mudança' no Irã

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou nesta sexta-feira, 12, que o "intenso debate" na campanha eleitoral iraniana, que termina com a realização das eleições presidenciais, mostra que a mudança é possível no Irã.

Veja também:

Perfil: Economia do Irã é desafio para a reeleição de Ahmadinejad

Perfil: Mir Hussein Mousavi, o reformista que desafia Ahmadinejad

Perfil: Mohsen Rezaei, de apoiador a crítico do governo iraniano

Perfil: Mehdi Karroubi, o mais liberal dos oponentes a Ahmadinejad

Entenda como funcionam as eleições iranianas

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências nucleares

Blog do Chacra: A teoria "do quanto pior, melhor" na eleição iraniana

"Estamos muito animados de ver o que parece ser um debate intenso no Irã", afirmou o presidente americano em discurso no jardim da Casa Branca. Na semana passada, ele fez um discurso dirigido ao mundo muçulmano no Cairo no qual ofereceu o começo de um novo diálogo baseado no respeito.

"O que pode ocorrer no Irã também é que as pessoas examinem novas possibilidades", explicou Obama. Ele acrescentou que independente do vencedor, o fato de que tenha havido uma verdadeira disputa na campanha eleitoral pode ajudar a promover a aproximação entre os Estados Unidos e esse país.

Obama ofereceu ao Irã uma aproximação que colocaria fim ao congelamento das relações bilaterais após 30 anos de distanciamento, se o país decidisse cumprir os compromissos internacionais e renunciasse ao enriquecimento de urânio.

A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, também expressou otimismo com o desenvolvimento das eleições iranianas. "É algo muito positivo que o povo do Irã queira que suas vozes e seus votos sejam escutados e contados", declarou Hillary. "Como muitos fora e dentro do Irã, vamos esperar e ver quais são os resultados", acrescentou.