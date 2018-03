Barco de medicamentos encerra bloqueio contra Faixa de Gaza

Apesar do bloqueio israelense, o Dignity, um barco carregado de medicamentos e militantes de direitos humanos, chegou na manhã desta quarta-feira, 29, ao porto da Faixa de Gaza. Entre os mais de 20 ativistas que deixaram na terça o porto de Larnaca, no Chipre, está a irlandesa Mairead Corrigan Maguire, prêmio Nobel da Paz de 1976. O grupo pede o fim do bloqueio israelense contra o território palestino controlado pelo Hamas e leva uma tonelada de remédios para aliviar a escassez que sofre a região. Foto: Reuters O Dignity (dignidade, em inglês) chegou nesta manhã vigiado por barcos israelenses. Ainda que um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores israelense tenha dito na terça que não seria permitida a entrada da embarcação, os ativistas conseguiram chegar ao porto sem incidentes. Foto: Reuters Mairead Corrigan Maguire, ganhadora do Nobel da Paz de 1976 por seu trabalho na Irlanda do Norte, é uma das tripulantes do Dignity. Ela viajou acompanhada de outras 26 pessoas de 13 nacionalidades que entraram na Faixa de Gaza com os medicamentos. Na semana passada, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmou que praticamente não entrava material hospitalar em Gaza, culpado também a falta de colaboração das autoridades palestinas pela escassez dos medicamentos. "Não temos reservas de material médico em Gaza, como leite infantil, paracetamol, anti-histamínicos", afirmou o médico britânico-palestino Ibrahim Hamami.