Benazir Bhutto viaja a Dubai para visitar sua família

A ex-primeira-ministra paquistanesa Benazir Bhutto chegou nesta quinta-feira, 1, ao Paquistão, para onde retornou duas semanas após um exílio de quase nove anos, rumo a Dubai, para visitar sua família durante uma semana. Bhutto, que partiu do aeroporto de Karachi (sul), retornará a esta mesma cidade em 9 de novembro para presidir um ato público, segundo uma fonte do Partido Popular do Paquistão (PPP), liderado pela ex-premiê. A mesma fonte acrescentou que o objetivo da viagem da ex-primeira-ministra é visitar alguns membros de sua família em Dubai, onde se encontra, entre outros, seu marido, Asif Ali Zardari. A viagem ocorre duas semanas depois de Buttho ter retornado ao país depois de mais de oito anos de exílio, após concordar com o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, a anulação das acusações de corrupção contra ela no Paquistão.