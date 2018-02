Bin Laden 'celebra' Israel com promessa de mais guerra Osama bin Laden declarou em uma gravação de audio divulgada na sexta-feira a propósito dos 60 anos de Israel que sua luta contra o Estado judeu e os seus aliados ocidentais continua. O líder da Al Qaeda, que vem dando crescente ênfase à questão palestina, disse que esse assunto está no centro do conflito entre o Islã e o Ocidente, e serviu de inspiração para os 19 militantes suicidas que realizaram os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. "Vamos continuar, se Deus permitir, a lutar contra os israelenses e seus aliados, e não vamos ceder uma só polegada da palestina enquanto houve um muçulmano verdadeiro sobre a Terra", disse ele na gravação, divulgada por um site islâmico. Bin Laden disse que as atuais festividades servem para lembrar ao mundo que Israel não existia há 60 anos, e que o Estado judeu foi fundado em 1948 sobre terras tiradas à força dos palestinos. "Isso é prova de que a Palestina é nossa terra, e que os israelenses são os invasores e ocupantes que devem ser combatidos", afirmou. Ele disse ainda que iniciativas de paz realizadas ao longo das décadas não conseguiram levar à criação de um Estado palestino, e que o Ocidente prova repetidamente sua inclinação por Israel no conflito. "A participação dos líderes ocidentais com os judeus nesta celebração confirma que o Ocidente apóia a ocupação judaica da nossa terra, e que estão no lado de Israel contra nós. Eles provaram isso na prática, enviando suas forças ao sul do Líbano." Ele disse ainda que ao longo dos anos a imprensa ocidental se habituou a tratar os israelenses como vítimas e os palestinos como terroristas. A autenticidade da gravação ainda não foi verificada, mas a voz de fato se parece com a de Bin Laden. "Não prestamos atenção às ameaças de um terrorista louco. Chegou a hora de ele ser apanhado e punido por todos os seus crimes," disse um porta-voz da chancelaria israelense. O site de Laura Mansfield, que monitora o Islã na Internet, disse que Bin Laden está mudando seu alvo. "Em suas mensagens iniciais, o foco de Bin Laden era na retirada das forças dos EUA [da Arábia Saudita], mas nos últimos anos ele vem se embrenhando mais na questão palestina", afirmou. Em uma mensagem de 20 de março, Bin Laden pedia aos muçulmanos que mantivessem a luta contra os EUA no Iraque, pois isso seria um caminho para "libertar a Palestina". O militante disse que os palestinos da Faixa de Gaza estão sendo submetidos a uma "morte lenta", e acusou o Egito, aliado dos EUA, de estar ajudando Israel a sitiar o populoso território litorâneo governado pelo grupo islâmico Hamas.