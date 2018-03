Bin Laden está escrevendo livro sobre Al-Qaeda, diz TV

O líder da rede Al-Qaeda, Osama bin Laden, estaria preparando um livro em árabe sobre a atividade de sua organização, informou hoje o canal de televisão paquistanês Geo TV, que cita fontes do grupo. A fonte afirmou que o livro será traduzido para o inglês e que Bin Laden decidiu escrevê-lo como resposta à "propaganda negativa e a informação insuficiente" que, segundo ele, existe sobre a Al-Qaeda. Bin Laden "está escrevendo o livro com a assistência de um jovem de origem árabe, que traduzirá depois o livro para o inglês", disse a fonte. De acordo com a "Geo TV", Bin Laden menciona atrocidades cometidas contra o mundo islâmico na época contemporânea, e analisa como as cruzadas fizeram crescer a influência do Ocidente no mundo. Isso, segundo a obra, ajudou aos Estados Unidos a controlar as reservas petrolíferas nos países muçulmanos. Este país é apontado o responsável pela atual presente crise financeira global por Bin Laden, que também fala sobre a evolução da Al-Qaeda e o ataque contra as Torres Gêmeas de Nova York. Nascido em 1957 em uma família saudita multimilionária, Bin Laden é acusado de ter planejado e financiado o maior atentado terrorista registrado em solo americano, em 11 de setembro de 2001. Após a queda do regime talibã no Afeganistão, Bin Laden teria fugido para as montanhas das áreas tribais do noroeste paquistanês, mas, desde então, seu paradeiro é desconhecido e houve, inclusive, especulações sobre a morte do líder da Al-Qaeda.