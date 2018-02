Bin Laden pede a muçulmanos que lutem contra bloqueio em Gaza O líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, pediu aos muçulmanos que ajudem a acabar com o bloqueio israelense na Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, de acordo com uma fita de áudio postada neste domingo na Internet. O orador, cuja voz é semelhante àquela das gravações anteriores de Bin Laden, afirmou que o dever religioso de cada muçulmano é combater o "bloqueio opressivo" de Israel a Gaza. Bin Laden também disse que os territórios palestinos não podem ser libertados sem o combate aos governos árabes que apóiam Israel. O orador afirmou que Israel era fraco sem o apoio do Ocidente, acusando governos árabes, como o do Egito, de se juntar ao Estado judaico e ao Ocidente contra o Islã. A fita foi publicada no dia em que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, encerrou uma visita ao Oriente Médio. Bush espera que a viagem contribua para que haja um acordo de paz entre palestinos e israelenses até o fim de seu mandato, em janeiro. Bush causou fúria em muitos palestinos ao desferir elogios ao Estado judaico no aniversário de 60 anos de Israel, saudando o país como "a pátria dos escolhidos". Israel, que retirou os colonos judeus da Faixa de Gaza em 2005, vê a atividade militante no território como uma ameaça à sua segurança. Israel fechou o trânsito nas fronteiras de Gaza, causando uma grave crise econômica. O Egito está tentando mediar uma trégua entre Israel e os militantes do Hamas, que lançam freqüentes ataques com mísseis a Israel a partir da Faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, informou neste domingo os mediadores egípcios e o Hamas que Israel estava chegando rapidamente a uma decisão sobre uma possível ação militar na fronteira com a Faixa de Gaza para tentar frear os ataques com foguetes. "Estamos chegando a uma encruzilhada sobre uma decisão de como essas coisas devem ser feitas," afirmou. Foguetes lançados da Faixa de Gaza mataram dois israelenses neste mês, aumentando a pressão pública sobre Olmert para que ele tome uma medida mais dura contra os militantes no território, onde Israel realizou sangrentos ataques aéreos e incursões por terra. (Reportagem de Firouz Sedarat)