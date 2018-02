Bin Laden pede luta contra o fechamento de Gaza

O líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, conclamou os muçulmanos a dar fim ao bloqueio de Israel sobre a Faixa de Gaza, em áudio postado na Internet, no domingo. O locutor, cuja voz parecia com a de gravações anteriores de Bin Laden, disse que era dever religioso de todo muçulmano combater o "fechamento opressivo" de Gaza por Israel. A mesma voz acusa os governos dos países árabes de "sacrificar" o povo palestino. A nova mensagem de Bin Laden foi aparece dias depois de outra gravação, divulgada pelo grupo nesta semana, para marcar o aniversário de 60 anos da fundação de Israel. No áudio, o líder da Al-Qaeda afirma que lutará contra o Estado judeu e seus aliados até libertar a Palestina. (Reportagem de Firouz Sedarat)