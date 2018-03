Bin Laden pede união de facções insurgentes no Iraque--TV Osama bin Laden pediu a união de forças de grupos insurgentes no Iraque, de acordo com uma gravação de áudio transmitida pela rede de televisão Al Jazeera nesta segunda-feira. "O interesse da nação islâmica ultrapassa aquele de um grupo", disse o orador que parecia ser o líder da al Qaeda. "A força da fé está na força do laço entre muçulmanos e não de uma tribo ou nacionalismo...".