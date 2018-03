Bin Laden pede união de insurgentes no Iraque Osama bin Laden pediu a união de forças dos grupos insurgentes no Iraque, de acordo com uma gravação de áudio transmitida pela rede de TV Al Jazeera nesta segunda-feira. "O interesse da nação islâmica ultrapassa aquele de um grupo... o interesse da nação (islâmica) é mais importante do que o de um Estado", disse o orador que parecia ser o líder da Al Qaeda. "A força da fé está na força do laço entre muçulmanos e não de uma tribo, nacionalismo ou uma organização", acrescentou. "Eu aconselho... nossos irmãos, particularmente aqueles na Al Qaeda aonde quer que estejam, a evitar seguirem de forma fanática uma pessoa ou grupo." Não estava claro, pelo menos da parte da fita que foi ao ar, quando a mensagem foi gravada. O orador também alertou contra tentativas do inimigo de colocar grupos diferentes em lados opostos ao inserir agentes neles para semear discórdia. A Al Qaeda é um dos principais grupos enfrentando forças lideradas pelos Estados Unidos no Iraque. Alguns grupos sunitas juntaram forças com a organização e estabeleceram o chamado Estado Islâmico no Iraque, mas outros grupos rejeitaram esse posicionamento.