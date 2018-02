Bin Laden vai divulgar mensagem sobre aniversário de Israel

O líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, divulgará em breve uma mensagem por ocasião do 60º aniversário da criação de Israel, anunciou nesta sexta-feira, 16, um site usado pela rede terrorista para divulgar seus comunicados. No anúncio da mensagem, dirigido ao povo do Ocidente, se assinala que Bin Laden comentará sobre "as causas do conflito no 60º aniversário da criação do Estado de ocupação israelense". A última mensagem do líder da Al-Qaeda foi transmitida pela Al Jazera em 20 de março. Nela, Bin Laden pedia para os palestinos resistirem até a morte e criticava a conferência de paz de Annapolis (EUA).