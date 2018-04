Blair divulga projeto para ajudar economia palestina Tony Blair, enviado internacional para o Oriente Médio, apresentou nesta segunda-feira detalhes de quatro projetos internacionais destinados a ajudar a economia palestina e facilitar o processo de paz com Israel. Ao lado do premiê palestino e do ministro israelense de Defesa, o ex-primeiro ministro britânico disse que os projetos são parte integral dos esforços de paz --inclusive uma obra de saneamento básico, financiada pelo Banco Mundial, na Faixa de Gaza, que é controlada pelo grupo Hamas. "Eles não substituem de modo algum a política, o trabalho que acontecerá em Annapolis [Costa Leste dos EUA, onde na semana que vem o governo Bush promove uma conferência de paz]", disse Blair. "[Os projetos de ajuda econômica] não vão por si só transformar o futuro", acrescentou. "Mas são um forte começo para o que é uma parte crítica desse processo, porque sem a esperança de prosperidade e um aumento nos padrões de vida, e [sem] dar às pessoas uma participação econômica no futuro, então a política nunca terá sucesso." Na entrevista coletiva, Blair afirmou que, na Cisjordânia, serão criadas uma zona industrial em Jericó e uma zona comercial em Hebron, financiadas respectivamente por Japão e Turquia. Também haverá melhorias no acesso e nas instalações turísticas de Belém, centro de peregrinação católica, perto de Jerusalém. O ministro israelense da Defesa, Ehud Barak, disse que o projeto para melhorar a precária rede de esgoto de Gaza foi aprovado devido a seu caráter humanitário, apesar de Israel considerar a região como uma "entidade inimiga" por estar desde junho sob o controle do Hamas. Blair declarou que a partir de janeiro novos canos serão instalados, e que até junho 200 mil dos 1,5 milhão de habitantes de Gaza se beneficiarão da nova rede. Em março, pelo menos quatro pessoas morreram no transbordamento de um depósito de esgoto na região. Israel proíbe a venda de muitos produtos para Gaza, cujas fronteiras o Estado judeu controla, inclusive de canos de esgoto, devido ao seu uso potencial na fabricação de foguetes. Blair representa o chamado Quarteto de mediadores do Oriente Médio --formado por Estados Unidos, Rússia, União Européia e Nações Unidas. Ele disse que novos projetos podem ser aprovados dentro de um mês numa conferência de doadores em Paris. Os projetos em discussão dizem respeito a habitação, educação e lazer. Barak afirmou que Israel cogita remover nesta semana mais 24 bloqueios rodoviários e um posto de controle na Cisjordânia esta semana, e que um número semelhante já saiu. Os palestinos dizem que os cerca de 500 bloqueios militares israelenses prejudicam seus negócios. Barak disse que o objetivo continua ser evitar ataques a Israel. (Por Alastair Macdonald)