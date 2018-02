Bloco sunita suspende conversas para entrar no governo do Iraque O principal bloco político sunita iraquiano afirmou na quarta-feira que suspendeu as negociações com o governo liderado pelos xiitas após uma discordância com o premiê Nuri al-Maliki a respeito de um cargo no gabinete. "Nós suspendemos as negociações com o governo e retiramos nossos candidatos", disse Salim al-Jibouri, porta-voz do grupo. Ele afirmou que a decisão foi tomada depois de Maliki rejeitar um dos candidatos propostos para um cargo no gabinete. O grupo sunita deixou o governo de unidade nacional em agosto, exigindo a liberação principalmente de detidos sunitas e pedindo mais poder de voz em questões de segurança. Persuadir o bloco a voltar ao governo é um foco da política norte-americana no Iraque e é visto como um passo crucial para reconciliar as facções que se enfrentam no Iraque. Os árabes sunitas têm pouca voz em um gabinete dominado por xiitas e curdos. (Reportagem de Wisam Mohammed)