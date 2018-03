Bloco sunita volta ao governo do Iraque O principal bloco árabe iraquiano voltou ao governo liderado pelos xiitas em um avanço pela reconciliação nacional depois de o parlamento aceitar seus candidatos para vagas nos ministérios no sábado, informaram parlamentares. O retorno do bloco depois de ele sair do gabinete há um ano em uma disputa de poder é visto como vital para ajudar a cicatrizar as divisões entre a maioria xiita e a minoria sunita. Os sunitas têm pouco poder de voz no atual governo, que é dominado por xiitas e curdos.