Bloqueio a Gaza proíbe entrada de 75% dos produtos básicos

O bloqueio de Israel na Faixa de Gaza, ampliado em junho de 2007, proíbe hoje a entrada de 75% dos produtos básicos quando comparada à situação anterior ao bloqueio, divulgou o Centro Legal para a Liberdade de Movimento (Gisha).

Documento da organização sobre o segundo aniversário das restrições à faixa palestina informa que somente 2.500 caminhões carregados de produtos básicos conseguem entrar em Gaza por mês. Há dois anos atrás, 10.400 caminhões entravam por mês.

Em junho de 2007, o movimento islâmico Hamas assumiu o controle de Gaza, após enfrentar e expulsar seguidores da facção rival Fatah, leais ao presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas. Desde então, Israel reforçou o bloqueio à faixa, um território que, segundo seus habitantes e organizações humanitárias, se transformou em uma "grande prisão", onde uma política de "castigo coletivo" é aplicada a milhão e meio de habitantes.

A organização israelense apontou que o óleo diesel que entra em Gaza é equivalente a apenas 63% do necessário e que, durante o dia, o fornecimento de energia elétrica é interrompido por, em média, cinco horas. O número de pessoas sem acesso a água corrente é de 28 mil, enquanto o desemprego alcançou a marca de 40% em 2008, em comparação com 30% do ano anterior.

Em março países doadores se comprometeram a destinar US$ 4,5 bilhões para a reconstrução das infraestruturas destruídas na última ofensiva israelense entre dezembro e janeiro passados, mas nenhuma ajuda foi aplicada em Gaza.

A organização também destaca que as fronteiras continuam fechadas ao trânsito regular de pessoas. 39 mil pessoas por mês são impedidas de atravessar a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, enquanto a de Erez, no norte da faixa e limítrofe com Israel, só permite o acesso segundo critérios de exceções humanitárias.